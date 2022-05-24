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Оспа обезьян: Минздрав обратился к казахстанцам

лаборатория Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Казахстана рассказало о мерах, которые предпринимают для недопущения завоза оспы обезьян в страну, передает Zakon.kz.

Отмечается, что пока в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания данной инфекцией. Ситуация находится под контролем Минздрава. Ведомство сообщило, что в местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль.

В связи с тем, что впереди – пора летних отпусков и каникул, Минздрав просит казахстанцев, выезжающих за границу, соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций.

  • Во-первых, воздержаться от посещения стран Западной Африки, где, по сообщению ВОЗ, с начала года уже зарегистрировано 1,2 тыс. случаев обезьяньей оспы, 58 человек скончались от болезни.

  • Во-вторых, в случае выезда в зарубежные страны исключить любые контакты с дикими животными, избегать мест массового скопления населения, а если это неизбежно, соблюдать правила личной гигиены – мыть руки с мылом и использовать антисептики, носить маски.

  • В-третьих, если в течение трех недель по возвращении домой вы почувствуете недомогание: температуру, увеличение лимфатических узлов, сыпь, то срочно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о пребывании за рубежом.

Оспа обезьян – довольно редкое инфекционное заболевание, которое наиболее распространено в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Вирус распространяется через тесные и длительные контакты, но его вирулентность невысока.

20 мая Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве экстренного заседания экспертов в связи со вспышкой оспы обезьян в ряде стран мира. По данным ВОЗ, начиная с 2016 года, заболеваемость увеличилась в 20 раз.

В мире, помимо стран Африки, уже зарегистрировано более 100 случаев заражения данной болезнью. Ее инкубационный период от пяти до 21 дня, а продолжительность составляет две-три недели.

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