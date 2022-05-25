Экспериментальная дорожная разметка появилась в Костанае

В Костанае на пересечении улиц Маяковского – Чкалова в экспериментальном порядке нанесена диагональная пешеходная разметка. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Вблизи перекрестка расположены три школы, колледж, университет. Этот пешеходный переход очень оживленный, здесь большой поток транспортных средств, так как дорога выводит на выезд из Костаная. Старший инспектор административной полиции ДП Костанайской области Серикпай Кадирбаев

Полицейский объяснил принцип работы экспериментальной разметки.

Принцип работы нового пешеходного перехода состоит в периодичности движения пешеходов и транспортных средств. На установленном здесь светофоре есть пешеходная панель, на которую необходимо ориентироваться при переходе дороги в удобном направлении. Серикпай Кадирбаев

Как считают в ДП Костанайской области, это нововведение значительно уменьшит количество ДТП с участием пешеходов на данном участке дороги.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

С начала года в Костанае произошло 37 ДТП, в которых погибли пять человек и 41 пострадал. С участием пешеходов зарегистрировано 19 ДТП, в которых погибли три человека и 16 пострадали. На перекрестке Маяковского – Чкалова произошла одна авария.

Жители Костаная поделились впечатлениями о необычной дорожной разметке.

В плане безопасности – решение оптимальное. Я такое видела только в Америке, не думала, что и до нас это дойдет. Идем в ногу со временем. Горожанка Юлия Яворик

По словам другой жительницы областного центра, такую разметку она видит впервые.

Если честно, впервые вижу такое. Диагональные пешеходные переходы нельзя не заметить, непривычно. Надеюсь, новые разметки снизят число ДТП. Горожанка Валентина Васнина

В областном ДП отметили, что такие разметки могут появиться и на центральных улицах областного центра.

Ранее такая же диагональная пешеходная разметка появилась в Нур-Султане – на перекрестке улиц Кенесары – Мамбетова.