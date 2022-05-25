Эндокринолог назвала напитки, которые выводят витамины из организма

Организму нужны витамины и микроэлементы, поэтому медики рекомендуют обратить внимание на питание. Возможно, в рационе есть напитки, которые выводят полезные вещества из организма, передает Zakon.kz.

От некоторых из продуктов стоит отказаться, при употреблении других необходимо знать меру, рассказала в интервью 5-tv.ru эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Алкоголь даже в самых малых дозах оказывает негативное влияние на организм.

Алкоголь снижает процессы усвоения, негативно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта и способствует ускоренному выведению витаминов и микроэлементов из организма. Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова

Другим напитком является кофе. Наличие в составе кофеина снижает показатели кальция в организме, железа и других микроэлементов. Однако навсегда отказываться от любимого напитка не стоит. Главное – знать меру, говорит Татьяна Филиппова.

Если выпивать умеренное количество кофе, негативное влияние на количество витаминов и микроэлементов он не окажет. Кофеин содержится и в энергетических напитках.

Энергетики негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы. Татьяна Филиппова

Некоторые сладкие газированные напитки тоже содержат в составе кофеин и негативно влияют на работу ЖКТ. В них содержится большое количество сахара, которое при чрезмерном постоянном употреблении нарушает работу кишечника.

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