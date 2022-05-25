Холдинг «Байтерек» в два раза увеличил объемы финансирования посевной кампании
В этом году с целью поддержки фермеров холдинг «Байтерек» решил удвоить финансирование весенне-полевых и уборочных работ с 70 млрд до 140 млрд тенге. Финансирование осуществляется в рамках программы «Кең дала» за счет двух бюджетных кредитов по 70 млрд тенге каждый по льготной ставке от 1,5% до 5% годовых.
По первому бюджетному кредиту выделенные средства освоены: профинансировано свыше 2,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей на возделывание 3,7 млн га.
В рамках второго бюджетного кредита финансирование получили уже 435 аграриев на 14,2 млрд тенге, что позволило довести общую сумму финансирования ВПиУР до 84,2 млрд тенге и охватить свыше 3,8 млн га посевных площадей. Прием заявок на финансирование продолжается.
При этом ключевой особенностью займов, выдаваемых в рамках второго бюджетного кредита, является возможность их погашения в АКК до 1 марта 2023 года, что позволяет фермерам реализовать урожай при традиционно более высоких ценах в начале следующего года.
Льготные кредиты позволяют фермерам пополнять оборотные средства на закуп удобрений и пестицидов, ГСМ, качественных семян и запасных частей для ремонта сельхозтехники, а также выплачивать заработную плату работникам.
Необходимое финансирование заемщики получают через широкую филиальную сеть Аграрной кредитной корпорации, а также через другие фондируемые финансовые организации – банки, микрофинансовые организации и кредитные товарищества.