Холдинг «Байтерек» в два раза увеличил объемы финансирования посевной кампании

В Казахстане продолжается финансирование весенне-полевых и уборочных работ (ВПиУР). Кредитование осуществляется через дочернюю организацию холдинга «Байтерек» – АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК).

В этом году с целью поддержки фермеров холдинг «Байтерек» решил удвоить финансирование весенне-полевых и уборочных работ с 70 млрд до 140 млрд тенге. Финансирование осуществляется в рамках программы «Кең дала» за счет двух бюджетных кредитов по 70 млрд тенге каждый по льготной ставке от 1,5% до 5% годовых.

По первому бюджетному кредиту выделенные средства освоены: профинансировано свыше 2,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей на возделывание 3,7 млн га.

В рамках второго бюджетного кредита финансирование получили уже 435 аграриев на 14,2 млрд тенге, что позволило довести общую сумму финансирования ВПиУР до 84,2 млрд тенге и охватить свыше 3,8 млн га посевных площадей. Прием заявок на финансирование продолжается.

При этом ключевой особенностью займов, выдаваемых в рамках второго бюджетного кредита, является возможность их погашения в АКК до 1 марта 2023 года, что позволяет фермерам реализовать урожай при традиционно более высоких ценах в начале следующего года.

Льготные кредиты позволяют фермерам пополнять оборотные средства на закуп удобрений и пестицидов, ГСМ, качественных семян и запасных частей для ремонта сельхозтехники, а также выплачивать заработную плату работникам.