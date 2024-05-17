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Холдинг "Байтерек" направил на финансирование аграриев 100 млрд тенге

Холдинг Байтерек направил на финансирование аграриев 100 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:17 Фото: Национальный холдинг "Байтерек"
16 мая 2024 года Холдингом в целях своевременного обеспечения аграриев финансированием на весенне-полевые и уборочные работы осуществлено фондирование дочерней организации АО "Аграрная кредитная корпорация" на сумму 100 млрд тенге путем покупки облигаций на площадке KASE.

Общий объем планируемого финансирования проектов АПК на ВПиУР за счет рыночных средств составляет 300 млрд тенге в 2024 году. При этом с учетом субсидирования ставки вознаграждения субъекты АПК получат льготное финансирование.

По оценке АКК, за счет дополнительного финансирования ВПиУР в сумме до 300 млрд тенге будет обеспечен охват порядка 4,0 миллиона гектаров посевных площадей.

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