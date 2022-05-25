Еркебулан Оразалин назначен акимом Медеуского района Алматы
Аким Алматы отметил, что под руководством Оразалина Управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению МСБ в Алматы.
97% пострадавших предпринимателей восстановили свою деятельность. На 20 мая было одобрено 1568 заявок на 14 082 240 817 тенге.
В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества.Аким Алматы Ерболат Досаев
Еркебулан Оразалин начал трудовую деятельность в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела Информационно-аналитического центра города Алматы.
В 2005-2007 годах работал экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.
В 2010-2012 годах был директором Департамента по инвестициям Социально-предпринимательской корпорации регионального развития города Алматы.
С 2012 по 2016 год занимал должность заместителя начальника, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.
В 2016-2019 годах работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы, курировал вопросы социальной сферы и предпринимательства.
С 2019 года занимал пост руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.