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Еркебулан Оразалин назначен акимом Медеуского района Алматы

Оразалин Фото: пресс-служба Акимата Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента Казахстана и городским маслихатом акимом Медеуского района назначен Еркебулан Оразалин, передает Zakon.kz.

Аким Алматы отметил, что под руководством Оразалина Управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению МСБ в Алматы.

97% пострадавших предпринимателей восстановили свою деятельность. На 20 мая было одобрено 1568 заявок на 14 082 240 817 тенге.

В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества.Аким Алматы Ерболат Досаев

Еркебулан Оразалин начал трудовую деятельность в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела Информационно-аналитического центра города Алматы.

  • В 2005-2007 годах работал экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

  • В 2010-2012 годах был директором Департамента по инвестициям Социально-предпринимательской корпорации регионального развития города Алматы.

  • С 2012 по 2016 год занимал должность заместителя начальника, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.

  • В 2016-2019 годах работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы, курировал вопросы социальной сферы и предпринимательства.

  • С 2019 года занимал пост руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Ирина Лукичева
Алматы
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