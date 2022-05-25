Еркебулан Оразалин назначен акимом Медеуского района Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента Казахстана и городским маслихатом акимом Медеуского района назначен Еркебулан Оразалин, передает Zakon.kz.

Аким Алматы отметил, что под руководством Оразалина Управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению МСБ в Алматы.

97% пострадавших предпринимателей восстановили свою деятельность. На 20 мая было одобрено 1568 заявок на 14 082 240 817 тенге.

В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества. Аким Алматы Ерболат Досаев

Еркебулан Оразалин начал трудовую деятельность в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела Информационно-аналитического центра города Алматы.