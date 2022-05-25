Казахстанцы смогут получить компенсацию за задержанный авиарейс

Казахстанские авиакомпании обяжут выплачивать компенсацию за задержки рейсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Есть отдельные авиакомпании, которые «хронически» опаздывают. Мы надеемся, что это будет их дисциплинировать. За каждый час задержки рейса граждане будут получать 3% от стоимости билета. Но не больше, чем сама стоимость билета. Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау

Эта поправка входит в законопроект по вопросам транспорта, который депутаты одобрили в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Помимо этого, авиакомпании не смогут самовольно составлять «черные списки» пассажиров.

Как рассказал глава Мининдустрии Казахстана Каирбек Ускенбаев, авиапассажиры будут попадать в такие списки только за правонарушения на борту самолета и в случае доказанности их вины.