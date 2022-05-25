Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы смогут получить компенсацию за задержанный авиарейс

табло Фото: Zakon.kz
Казахстанские авиакомпании обяжут выплачивать компенсацию за задержки рейсов, передает корреспондент Zakon.kz.
Есть отдельные авиакомпании, которые «хронически» опаздывают. Мы надеемся, что это будет их дисциплинировать. За каждый час задержки рейса граждане будут получать 3% от стоимости билета. Но не больше, чем сама стоимость билета.Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау

Эта поправка входит в законопроект по вопросам транспорта, который депутаты одобрили в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Помимо этого, авиакомпании не смогут самовольно составлять «черные списки» пассажиров.

Как рассказал глава Мининдустрии Казахстана Каирбек Ускенбаев, авиапассажиры будут попадать в такие списки только за правонарушения на борту самолета и в случае доказанности их вины.

Тамила Языкова
Мажилис Казахстан
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
Названы знаки зодиака, представители которых находят счастье вдали от людей
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Курс тенге реальный – министр нацэкономики прокомментировал укрепление нацвалюты
Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Найденное в кокшетауской школе взрывное устройство изготовила ученица
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления