Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов

казахстанцев предупредили о возможных задержках рейсов Фото: pixabay
Пресс-служба Qazaq Air заявила о возможных задержках рейсов авиакомпании, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, информация по авиарейсам направляется пассажирам в виде смс уведомлений и посредством электронной почты по реквизитам, указанным при приобретении авиабилета.

"Пассажирам задержанных рейсов предлагается специальные услуги согласно правилам перевозки пассажиров. Qazaq Air приносит свои извинения за доставленные неудобства и напоминает, что основным приоритетом для авиакомпании является безопасность перевозки пассажиров", – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее, в конце ноября, FlyArystan сообщала о вынужденной посадке в Атырау и задержке рейсов в Актау.

Читайте также

предупреждение
Все дороги областного значения закрыты в Акмолинской области
гуманитарный груз от Казахстана в Палестину
Казахстан направил в Палестину гуманитарный груз
снегоуборочная техника
В ряде областей сохраняется штормовое предупреждение
Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
штормовое предупреждение
Мороз до -42, снегопад и туман ожидаются в ряде областей Казахстана
В Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию с нового года
Как вырастут тарифы на электроэнергию с нового года
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: