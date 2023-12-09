Казахстанцев предупредили о возможных задержках авиарейсов

Пресс-служба Qazaq Air заявила о возможных задержках рейсов авиакомпании, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, информация по авиарейсам направляется пассажирам в виде смс уведомлений и посредством электронной почты по реквизитам, указанным при приобретении авиабилета.

"Пассажирам задержанных рейсов предлагается специальные услуги согласно правилам перевозки пассажиров. Qazaq Air приносит свои извинения за доставленные неудобства и напоминает, что основным приоритетом для авиакомпании является безопасность перевозки пассажиров", – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее, в конце ноября, FlyArystan сообщала о вынужденной посадке в Атырау и задержке рейсов в Актау.