Сильная жара и заморозки до двух градусов – какой будет погода в Казахстане 26 мая
Циклон из района Екатеринбурга продолжает смещаться по территории Казахстана и сохранит неустойчивую погоду в западных, северо-западных, северных, южных районах республики – пройдут дожди, на северо-западе – сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града. В ночные и утренние часы на поверхности почвы на западе, северо-западе возможны заморозки до двух градусов. На юге, севере страны – пыльная буря.РГП «Казгидромет»
Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе – пыльная буря, на севере, западе, в горах районах – усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
Днем в горных районах Алматинской области – гроза, при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области – гроза, ночью и утром на западе – туман.
На востоке, юге Актюбинской области – гроза, град, на востоке, юге, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.
В северной половине Костанайской области – гроза, град, шквал, на юге, юго-востоке – пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
Днем на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области – гроза, шквал, град, пыльная буря, днем – усиление ветра 15-20, на юго-западе – порывы 25 м/с.
Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.
В центре Кызылорлинской области – усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на западе, севере Карагандинской области – усиление ветра 15-20 м/с.
Также синоптики сообщили, что:
днем в Карагандинской области, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара;
в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до двух градусов.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 мая.