Сильная жара и заморозки до двух градусов – какой будет погода в Казахстане 26 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики предоставили прогноз погоды на 26 мая – в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра, выпадение града, заморозки до двух градусов, а также сильная жара, передает Zakon.kz.