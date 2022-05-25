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Сильная жара и заморозки до двух градусов – какой будет погода в Казахстане 26 мая

РК, погода, сильная жара, заморозки, прогноз, Казгидромет Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз погоды на 26 мая – в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра, выпадение града, заморозки до двух градусов, а также сильная жара, передает Zakon.kz.
Циклон из района Екатеринбурга продолжает смещаться по территории Казахстана и сохранит неустойчивую погоду в западных, северо-западных, северных, южных районах республики – пройдут дожди, на северо-западе – сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града. В ночные и утренние часы на поверхности почвы на западе, северо-западе возможны заморозки до двух градусов. На юге, севере страны – пыльная буря.РГП «Казгидромет»

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе – пыльная буря, на севере, западе, в горах районах – усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области – гроза, при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области – гроза, ночью и утром на западе – туман.

На востоке, юге Актюбинской области – гроза, град, на востоке, юге, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области – гроза, град, шквал, на юге, юго-востоке – пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области – гроза, шквал, град, пыльная буря, днем – усиление ветра 15-20, на юго-западе – порывы 25 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылорлинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Также синоптики сообщили, что:

  • днем в Карагандинской области, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара;

  • в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до двух градусов.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 мая.

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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