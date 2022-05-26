Диетологи назвали пользу яблочного пюре

Блюдо из детского меню способно оказывать положительный эффект и для взрослого. Диетологи назвали несколько причин, почему стоит включить яблочное пюре в рацион питания, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Эндрю Акапонг посоветовал использовать яблочное пюре как заменитель растительного масла. Лучше всего оно подходит для тортов и других мучных изделий, пишет издание Еatthis.

К примеру, в чашке несладкого пюре – всего 25 килокалорий, а в половине чашки масла канолы – 964 килокалории.

Диетолог, специалист по здоровому питанию кишечника Аманда Сосед считает, что яблоки являются хорошим пребиотиком. Клетчатка, которая в них содержится, является стимулятором для нормальной функции кишечника, что способствует снижению веса.

Пребиотики содержатся в ягодах, фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. Больше всего их в бананах, яблоках, киви, вишне, отрубях, цикории, чесноке и любом виде лука, орехах, спарже, топинамбуре, фасоли, чечевице, нуте.

В одной чашке несладкого яблочного пюре находится два грамма клетчатки. Считается, что большая часть этой клетчатки не переваривается. Благодаря этому замедляется пищеварение и улучшается усвоение питательных веществ из съеденной пищи. Диетолог Эндрю Акапонг

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Меган Берд объяснила, что яблочное пюре хорошо подходит для предотвращения обезвоживания при рвоте или диарее.

Пюре обеспечит организм достаточным количеством жидкости, так как на 88% яблочное пюре состоит из воды. Его хорошо употреблять в пищу, пока вы находитесь на лечебном питании.

Чтобы пюре принесло максимум пользы организму, в магазине лучше всего выбирать несладкое пюре или готовить такой десерт в домашних условиях, чтобы контролировать дозу сахара.