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Стилист назвала главный антитренд летней одежды

тренд Фото: pixabay
Персональный стилист Мелисса Мюррелл назвала предмет гардероба, который станет главным антитрендом грядущего лета в силу своей индивидуальности, передает Zakon.kz

По мнению Мюррелл, спорной вещью являются облегающие джинсовые бриджи, так как данный фасон подходит только дамам с длинными, стройными ногами. Эксперт отмечает, что, кроме этого, к ним непросто подобрать удачный верх.

Из-за своей длины до колен эта модель очень проблематично садится по фигуре и зачастую визуально портит силуэт. Поэтому рекомендуется делать подвороты на бриджах, чтобы визуально сделать их короче, –цитирует Sun советы имиджмейкера.

Ранее эксперт моды рассказал, какие тренды в одежде будут актуальны летом 2022 года.

Оксана Житникова
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