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В Шымкенте мужчина пытался изнасиловать женщину в лифте – комментарий ДП

Мужчина пытался изнасиловать женщину в лифте Фото: freepik
В Шымкенте мужчина напал на женщину с ребенком в лифте. По словам пострадавшей, неизвестный пытался изнасиловать ее, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где сообщили, что инцидент произошел 25 мая.

В Каратауское РУП ДП Шымкента поступило заявление от местной жительницы. Молодая женщина сообщила, что в лифте дома ее пытался изнасиловать неизвестный. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 24 ч. 3 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 120 ч. 1 («Изнасилование») УК РК.Пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве создана специальная группа для установления личности подозреваемого лица и его задержания.

Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции.Пресс-служба ДП Шымкента
Динара Халдарова
Шымкент
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