В Шымкенте мужчина пытался изнасиловать женщину в лифте – комментарий ДП

Фото: freepik

В Шымкенте мужчина напал на женщину с ребенком в лифте. По словам пострадавшей, неизвестный пытался изнасиловать ее, передает Zakon.kz.