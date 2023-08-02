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Избил и пытался изнасиловать: на женщину напали в Алматинской области

Избил и пытался изнасиловать: на женщину напали в Алматинской области Фото: Zakon.kz
50-летняя жительница Алматинской области утром 31 июля 2023 года шла на работу, и в безлюдном месте на нее напал мужчина, избил и пытался изнасиловать. Дочь пострадавшей рассказала корреспонденту Zakon.kz, как матери удалось сбежать от маньяка.

Инцидент произошел в пос. Комсомол Илийского района. Старшая дочь потерпевшей по имени Шынар рассказала подробности произошедшего.

"Моя мама в течение 13 лет каждое утро в 5:00 идет на работу. В этот раз она немного опоздала на свой автобус. Поэтому решила пройтись до центра дачи, чтобы сесть на другой. На тротуаре она заметила мужчину. Почувствовала что-то неладное, поэтому пошла по дороге. Он ловил такси и спросил у нее, как доехать до Рыскулова – Петрова", – говорит Шынар.

По словам девушки, ее мама поняла, что молодой человек подозрительно себя ведет, поэтому она ускорила темп. А когда обернулась, он неожиданно набросился на нее и принялся избивать.

"Никого рядом не было. Мама говорит, что он сразу начал снимать ее штаны. Она отбивалась, сопротивлялась. Он бил кулаками ее по лицу, таскал ее, у нее штаны разорваны. Мама кричала, звала на помощь. Он на казахском угрожал ей, мол, не кричи, сейчас пырну ножом и убью тебя. На другой стороне дороги проходил мужчина. Он заметил его, выбежал к нему буквально на секунд 20, что-то спрашивал. Она воспользовалась моментом и убежала. Мама побежала к коллеге домой. По камерам видно, что после разговора маньяк снова пошел к маме, но не нашел ее", – делится дочь потерпевшей.
Избил и пытался изнасиловать: на женщину напали в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

Родные женщины отмечают, что на работу она пока не ходит, боится, что на пути может встретить злоумышленника. По ее описаниям, молодому человеку от силы 35 лет. Был в кепке, бежевой футболке и темных штанах.

"У нее все лицо опухшее, глаза в синяках, сотрясение мозга. Мы написали в полицию заявление, но мужчину пока не нашли", – говорит Шынар.
Избил и пытался изнасиловать: на женщину напали в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов:

"Уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР УП Илийского района. Производство досудебного расследования в тот же день поручено следователям вышеуказанного подразделения. В настоящее время сотрудники территориального подразделения при координации Департамента полиции Алматинской области ведут соответствующую работу по расследованию и раскрытию преступления. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования по уголовному делу поставлен на контроль в областном департаменте полиции".

Также Рустам Абдрахманов попросил очевидцев инцидента обратиться по номерам: 8-705-706-99-99 и 8-705-725-14-14.

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