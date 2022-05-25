В Казахстане появился европейский банк

Акционерами казахстанского HomeCredit Bank стали граждане ЕС, сообщает Zakon.kz.

75% пакета акций казахстанского Home Credit Bank приобрел топ-менеджмент международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF во главе с чешским предпринимателем Иржи Шмейцем.

Как сообщалось ранее, холдинг PPF и группа Home Credit объявили о продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний. В рамках этой сделки казахстанский Home Credit Bank был куплен топ-менеджерами холдинга PPF у российского ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Доля российского банка сократилась до 25%, и работа по снижению его присутствия в составе акционеров казахстанского Home Credit Bank будет продолжена.

Иржи Шмейц – миллиардер, один из самых богатых жителей Чехии, на 13-м месте местного Forbes.15 июня 2022 года вступит в должность СЕО международного инвестиционного холдинга PPF, который владеет группой Home Credit. PPF Group работает в 25 странах и владеет активами на сумму 40,3 млрд евро. Головной офис корпорации находится в Праге (Чехия).

Банк Хоум Кредит работает в Казахстане с 2005 года, активная база клиентов составляет 1,5 млн человек, из которых более 90% пользуются как минимум двумя продуктами банка. Финансовые показатели института демонстрируют финансовую устойчивость и эффективное управление: в частности, чистая прибыль в 2021 году составила 31,5 млрд тенге, по сравнению с 2020 годом увеличившись на 35%. Депозиты банка также увеличились за прошлый год на 41% и превысили 204 млрд тенге по данным на 1 марта 2022 года.