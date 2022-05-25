Ситуация в Украине: бои на Донбассе, в Херсонской области хотят выдавать паспорта РФ

Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе «чрезвычайно плоха» для украинских войск и «станет еще хуже», если Украина не получит ракетного вооружения.

Херсонская область начала создавать центры выдачи российских паспортов, Запорожская область также начала подготовку к выдаче документов РФ.

Сдавшиеся в плен украинские военные с «Азовстали» содержатся в удовлетворительных условиях, рассказала жена командира полка «Азов» Прокопенко.

Министр обороны Великобритании призвал Россию разрешить Украине экспортировать зерно, чтобы помочь странам, где его нехватка может спровоцировать голод.

Пять иностранных кораблей вышли из порта Мариуполя, который был разминирован российскими военными. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что порт работает в обычном режиме.

Международная морская организация предупредила о минах, дрейфующих в Черном море у берегов Румынии и Турции.

Зеленский заявил, что Украина будет «драться, пока не освободит все территории страны, признанные международным сообществом».

Президент Украины назвал единственным позитивным результатом переговоров с РФ за последнее время «разблокировку Азовстали». Других успехов, по его словам, на переговорном треке с Россией больше нет.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный ООН Италией. Он назвал его «потоком сознания европейских графоманов» и «попыткой помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо».