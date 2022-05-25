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Ситуация в Украине: бои на Донбассе, в Херсонской области хотят выдавать паспорта РФ

Ситуация в Украине 25 мая Фото: mil.ru
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет драться, пока не освободит все территории страны, признанные международным сообществом. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал план урегулирования конфликта в Украине, предложенный Италией, передает Zakon.kz.

  • Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе «чрезвычайно плоха» для украинских войск и «станет еще хуже», если Украина не получит ракетного вооружения.

  • Херсонская область начала создавать центры выдачи российских паспортов, Запорожская область также начала подготовку к выдаче документов РФ.

  • Сдавшиеся в плен украинские военные с «Азовстали» содержатся в удовлетворительных условиях, рассказала жена командира полка «Азов» Прокопенко.

  • Министр обороны Великобритании призвал Россию разрешить Украине экспортировать зерно, чтобы помочь странам, где его нехватка может спровоцировать голод.

  • Пять иностранных кораблей вышли из порта Мариуполя, который был разминирован российскими военными. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что порт работает в обычном режиме.

  • Международная морская организация предупредила о минах, дрейфующих в Черном море у берегов Румынии и Турции.

  • Зеленский заявил, что Украина будет «драться, пока не освободит все территории страны, признанные международным сообществом».

  • Президент Украины назвал единственным позитивным результатом переговоров с РФ за последнее время «разблокировку Азовстали». Других успехов, по его словам, на переговорном треке с Россией больше нет.

  • Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал план урегулирования конфликта на Украине, предложенный ООН Италией. Он назвал его «потоком сознания европейских графоманов» и «попыткой помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо».

  • В президентском дворце в Анкаре начались переговоры с делегациями Швеции и Финляндии по вступлению этих двух скандинавских стран в НАТО. С турецкой стороны в переговорах участвуют официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и замглавы МИД Седат Онал.

Константин Вноровский
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