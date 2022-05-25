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36 000 собак и 8000 кошек – в Алматы пройдет массовая вакцинация от бешенства

Чипирование Алматы Фото: pixabay
В 2022 году в городе Алматы запланирована вакцинация против бешенства 36 000 собак и 8000 кошек, сообщает Zakon.kz.

Также запланирован комплекс лечебно-профилактических мероприятий против глистной инвазии того же числа животных, передает пресс-служба акимата Алматы.

Вновь запущена программа бесплатного чипирования домашних собак и кошек. В 2022 году планируется охватить 15 000 животных города.

Вся информация о животном и его владельце вносится в городскую базу данных «Pet Control», в которой на сегодняшний день зарегистрировано 136 246 домашних животных.

Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», умерщвление отловленных бродячих животных запрещено, за исключением животных с наличием особо опасных инфекционных заболеваний и признаков агрессии.

Константин Вноровский
Алматы
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