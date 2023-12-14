Вакцинируют даже кошек: в сельском округе Карагандинской области карантин по коровьему бешенству
Такие
данные приводит Каркаралинская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного
контроля и надзора Карагандинской области. Специалисты обеспокоены ситуацией в
регионе, но в то же время эпизоотическая ситуация в районе
находится под контролем, отмечают санитарные врачи.
Чтобы не допустить распространения опасной инфекции за пределы села, введены ограничения и по поселку Жарлы, и во всем сельском округе Нуркена Абдирова Каркаралинского района на ближайшие 60 дней.
Не исключено, что причиной заражения коров стала дикая лисица. Ее труп нашли недалеко от аула.
Вакцинируют даже кошек и собак
Специалисты рассказали, что ранее в поселке проводилась вакцинация в некоторых домохозяйствах, где были павшие коровы. Однако теперь ветеринарные врачи вынуждены провести прививки всем животным в п. Жарлы.
"По условиям ограничительных мероприятий силами республиканского эпизоотического отряда Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК будет проводиться вынужденная вакцинация 2580 голов крупного рогатого скота, 3269 голов мелкого рогатого скота, 35 голов лошадей, 174 головы собак и 46 кошек. Также проведут дезинфекцию помещений," – сообщил исполняющий обязанности начальника районной ветеринарной инспекции Акан Искаков.
В ноябре 2023 года в Жарлы также пало две коровы от бешенства. Случаи заболевания подтвердили исследования специально взятых проб патологического материала, отметил Акан Искаков. Таким образом, за ноябрь и декабрь 2023 года выявлено уже четыре случая бешенства коров.
Трупы коров сожгли и захоронили в скотомогильниках. Владельцам животных выплатят компенсацию.
Потребителей мяса, покупателей рынков и магазинов просят не беспокоиться. На прилавки зараженное мясо не попало. Ограничительные меры, введенные еще в ноябре, не позволяют вывезти туши животных за пределы сельского округа. Забивать животных можно только после разрешения ветврача в специально отведенных местах.
Кроме того, на рынках все туши проходят тщательный осмотр, берутся пробы, ставится клеймо.