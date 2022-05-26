Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сомнолог назвал связь между недосыпанием и раком

Опасность недосыпа Фото: pixabay
Регулярное недосыпание может привести не только к снижению уровня иммунитета организма человека, но и стать фактором риска развития онкозаболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин рассказал в интервью Lenta.ru.

По словам медика, особенно страдают люди с ненормированным графиком работы, которые вынуждены работать по ночам или через сутки. Калинкин посоветовал им хотя бы попытаться соблюдать какой-то режим, но признается, что других рекомендаций по минимизации вреда для здоровья от такого режима нет.

Если говорить более глобально, то хроническое недосыпание для организма — это снижение иммунитета и увеличение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии. А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний. Руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин

Он добавил, что этим и объясняется совет больше спать во время болезни. Несмотря на это, по словам врача спать нужно не больше, а правильнее из-за серьезного влияния сна на иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
Интересное
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Названы знаки зодиака, представители которых находят счастье вдали от людей
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Курс тенге реальный – министр нацэкономики прокомментировал укрепление нацвалюты
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления