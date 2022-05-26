Сомнолог назвал связь между недосыпанием и раком

Регулярное недосыпание может привести не только к снижению уровня иммунитета организма человека, но и стать фактором риска развития онкозаболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин рассказал в интервью Lenta.ru.

По словам медика, особенно страдают люди с ненормированным графиком работы, которые вынуждены работать по ночам или через сутки. Калинкин посоветовал им хотя бы попытаться соблюдать какой-то режим, но признается, что других рекомендаций по минимизации вреда для здоровья от такого режима нет.

Если говорить более глобально, то хроническое недосыпание для организма — это снижение иммунитета и увеличение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии. А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний. Руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин

Он добавил, что этим и объясняется совет больше спать во время болезни. Несмотря на это, по словам врача спать нужно не больше, а правильнее из-за серьезного влияния сна на иммунитет.