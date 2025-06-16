Врач назвал доступный всем овощ, снижающий риск восьми видов рака

Регулярное употребление моркови может на 30% снизить риск развития сразу восьми видов онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью изданию El Español рассказал врач Уильям Ариас.

По его словам, морковь – доступный и недорогой овощ, богатый каротиноидами, которые придают ей характерный оранжевый цвет. Эти вещества обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает их эффективными в профилактике раковых заболеваний.

Ариас отметил, что для достижения профилактического эффекта достаточно съедать одну-две моркови в день. Он также подчеркнул, что морковь полезна как в сыром, так и в приготовленном виде – главное, включить ее в ежедневный рацион.

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