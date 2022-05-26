Google отключит часть серверов в России

Эти сервера позволяют загружать контент быстрее, а провайдеры сокращают объемы трансграничного трафика и, как следствие, расходы на сетевую инфраструктуру, сообщает Zakon.kz.

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом РБК рассказали два источника на телекоммуникационном рынке.

Об этом также сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале.

По информации Галушко, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь» (работает под брендом «Фокус лайф»). Последний получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company, в котором говорилось, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Представитель «Радиосвязи» подтвердил, что эти серверы были отключены еще 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. Ему неизвестны причины отключения, но он предположил, что, возможно, американская компания посчитала этого оператора слишком маленьким — через установленный у него сервер Google Global Cache проходил относительно небольшой объем трафика.

Такое же уведомление, по словам еще одного собеседника на телекоммуникационном рынке, получил провайдер «МФТИ Телеком». В этом уведомлении Google обратилась к сотрудникам провайдера как «к команде МФТИ», и собеседник связал отключение серверов с тем, что институт находится в санкционных списках.

Google устанавливает серверы Google Global Cache на сетях интернет-провайдеров по всему миру, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам (в первую очередь загрузки видео на YouTube).

На этих серверах некоторое время хранится тот контент, который запросил локальный пользователь, например, видео с YouTube, и если это видео затем захочет просмотреть другой пользователь из России, оно будет передаваться ему не из зарубежного дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера с сервера Google Global Cache.

Это позволяет загружать контент быстрее, а провайдеры сокращают объемы трансграничного трафика и, как следствие, расходы на сетевую инфраструктуру.