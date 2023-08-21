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Компания "Яндекс" планирует перенести серверы на территорию Казахстана

яндекс Фото: pexels.com
Компания "Яндекс" планирует перенести серверы yandex.kz на территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики, обработка персональных данных жителей Казахстана будет перенесена на серверы, расположенные в республике.

"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан. В рамках обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, руководство министерства и руководство комитета по информационной безопасности провели рабочую встречу с представителями компании. В результате обсуждений была достигнута договоренность относительно разработки подробной дорожной карты, нацеленной на последовательную реализацию важных мероприятий в данной области", – рассказали в министерстве.

9 августа у большинства интернет-пользователей в Казахстане перестал открываться сайт Yandex.kz. В пресс-службе Министерства цифрового развития РК объяснили, с чем связано ограничение доступа к этому веб-ресурсу.

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