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Итальянский клуб «Рома» стал первым в истории победителем Лиги конференций

Футбол Чемпионы ЛК Фото: Instagram/europacnfleague
Итальянский футбольный клуб «Рома» выиграл дебютный розыгрыш Лиги конференций. В решающем матче нового Еврокубка римский коллектив переиграл голландский «Фейеноорд» с минимальным счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Финальный поединок ЛК-2022 прошел в столице Албании – Тиране – на стадионе «Арена Комбетаре».

Автором единственного и победного мяча стал полузащитник римлян Николо Дзаньоло, который отличился на 32 минуте первого тайма.

В этом розыгрыше Лиги конференций принимал участие и алматинский «Кайрат», который не сумел выйти из групповой стадии.

К данному часу уже определены победители двух еврокубков. А 28 мая состоится финал самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. В главном матче сезона сойдутся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

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Куандык Шынасилов
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