Греческий "Олимпиакос" стал победителем Лиги конференций сезона-2023/2024

В финальном матче Лиги конференций греческий клуб "Олимпиакос" одолел итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:0, Это первый греческий еврокубковый трофей, сообщает Zakon.kz.

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Основное время матча завершилось без забитых мячей. В дополнительное время матча вперёд вышел "Олимпиакос": на 116-й минуте отличился нападающий Айюб Эль-Кааби, забив головой после передачи Сантьяго Эссе.





Olympiacos. History makers 👏



The first Greek side to win a UEFA club competition 💫@johnsportraits x #UECLfinal pic.twitter.com/Dq3B8TSA5N — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024

Выиграв Лигу коференций, "Олимпиакос" завоевал пропуск в новый сезон Лиги чемпионов.









Ранее 3 мая сообщалось, что в полуфинале Лиги конференций "Олимпиакос" обыграл бирмингемскую "Астон Виллу", в то время как "Фиорентина" оказалась сильнее бельгийского "Брюгге".

Действующим победителем третьего по значимости еврокубкового турнира является "Вест Хэм".



Встреча проходила на стадионе "ОПАП Арена" (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Артур Суареш Диаш из Португалии.



