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Греческий "Олимпиакос" стал победителем Лиги конференций сезона-2023/2024

Греческий &quot;Олимпиакос&quot; стал победителем Лиги конференций сезона-2023/2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 02:45 Фото: Twitter.com/europacnfleague
В финальном матче Лиги конференций греческий клуб "Олимпиакос" одолел итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:0, Это первый греческий еврокубковый трофей, сообщает Zakon.kz.

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Основное время матча завершилось без забитых мячей. В дополнительное время матча вперёд вышел "Олимпиакос": на 116-й минуте отличился нападающий Айюб Эль-Кааби, забив головой после передачи Сантьяго Эссе.


Выиграв Лигу коференций, "Олимпиакос" завоевал пропуск в новый сезон Лиги чемпионов.



Ранее 3 мая сообщалось, что в полуфинале Лиги конференций "Олимпиакос" обыграл бирмингемскую "Астон Виллу", в то время как "Фиорентина" оказалась сильнее бельгийского "Брюгге".

Действующим победителем третьего по значимости еврокубкового турнира является "Вест Хэм". 

Встреча проходила на стадионе "ОПАП Арена" (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Артур Суареш Диаш из Португалии.


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