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Может ли оспа обезьян стать следующей пандемией

оспа обезьян, вирус, здоровье, воз Фото: pexels
ВОЗ советует не терять бдительность, обращать внимание на свое состояние здоровья и вовремя идти к врачу, в случае обнаружения подозрительных симптомов. Но в то же время в организации не видят необходимости ограничивать поездки или проводить программу вакцинации, пишет Zakon.kz.

В отличие от COVID-19, оспа обезьян не передается по воздуху. Считается, что вакцина против этого заболевания обладает высокой эффективностью, сообщается на сайте earth-chronicles. Поэтому паниковать, уверяют в ВОЗ, не стоит.

Отмечается, что это не первый случай обнаружения вируса за пределами африканского континента. В середине 2003 года в Центре профилактики и контроля заболеваний США был зарегистрирован 71 случай заболевания в шести штатах Америки.

В 35 случаях лабораторные исследования подтвердили, что причиной заболевания является вирус оспы обезьян. Все эти подтвержденные случаи были связаны с зараженными прерийными собаками, приобретенными у дистрибьютора животных в Иллинойсе, которые, в свою очередь, были заражены гамбийскими гигантскими крысами и дормисами, импортированными из Ганы.

В 2018 году в Великобритании также было зарегистрировано три случая заболевания. Но не один из случаев не был напрямую связан с двумя другими.

Оспа обезьян по-прежнему считается серьезным заболеванием, чреватым постоянными осложнениями, от последствий сепсиса и энцефалита до слепоты из-за инфекции глаз. Без медицинского лечения или вакцинации почти каждый десятый инфицированный подвергается риску смертельных осложнений.

Как уточняется, распространение вируса свидетельствует о легкости, с которой вирусы перемещаются при увеличении числа поездок и ослаблении гигиены.

Анастасия Беньяминова
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