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Оспа обезьян находится под пристальным вниманием из-за привычки бояться – врач

карантин Фото: Zakon.kz
Социальный психолог Алексей Рощин считает, что общество нуждается в свежих инфоповодах о заболеваниях, так как новостей про COVID-19 стало меньше, передает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на крайне низкую вероятность новой пандемии и широкого распространения вируса, люди с настороженностью относятся к обезьяньей оспой.

Остается инерция в умах населения. Люди привыкли бояться, люди привыкли, что есть такая угроза, что нужно следить за своим здоровьем. Как говорил Достоевский, человек такая скотина, которая ко всему привыкает, – цитирует Lenta.ru психолога.

22 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа случаев заражения оспой обезьян. Известно о 92 зарегистрированных случаях заражения среди людей, летальные исходы не зарегистрированы. В ВОЗ не считают, что массовая вакцинация пока не требуется.

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По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.

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