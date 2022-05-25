Оспа обезьян находится под пристальным вниманием из-за привычки бояться – врач
Фото: Zakon.kz
Социальный психолог Алексей Рощин считает, что общество нуждается в свежих инфоповодах о заболеваниях, так как новостей про COVID-19 стало меньше, передает Zakon.kz.
По его словам, несмотря на крайне низкую вероятность новой пандемии и широкого распространения вируса, люди с настороженностью относятся к обезьяньей оспой.
Остается инерция в умах населения. Люди привыкли бояться, люди привыкли, что есть такая угроза, что нужно следить за своим здоровьем. Как говорил Достоевский, человек такая скотина, которая ко всему привыкает, – цитирует Lenta.ru психолога.
22 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа случаев заражения оспой обезьян. Известно о 92 зарегистрированных случаях заражения среди людей, летальные исходы не зарегистрированы. В ВОЗ не считают, что массовая вакцинация пока не требуется.
Вспышка оспы обезьян: как ситуация может повлиять на туризм
Новость по теме
По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.