Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев по приглашению Садыра Жапарова прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.
В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» президента Казахстана встретили председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны, – отмечено в публикации telegram-канала пресс-службы администрации президента РК.
Ранее сообщалось, что в Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.