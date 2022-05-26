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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

Токаев прибыл в Кыргызстан Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев по приглашению Садыра Жапарова прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.
В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» президента Казахстана встретили председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны, – отмечено в публикации telegram-канала пресс-службы администрации президента РК.

Токаев прибыл в Кыргызстан

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что в Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

Токаев прибыл в Кыргызстан

Фото: akorda.kz

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Анастасия Московчук
Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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