События

Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 09:00 Фото: akorda.kz
22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа рассказали в Акорде.

"В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества", – сказано в сообщении.

Также президенты примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

О том, что Токаев посетит Кыргызстан, стало известно в начале августа. Как сообщали в Министерстве иностранных дел, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в рамках визита в КР встретился с президентом Садыром Жапаровым и обсудил ключевые аспекты подготовки и проведения предстоящего официального визита президента Казахстана.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
