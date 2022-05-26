Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана приказом от 20 мая 2022 года утвердил правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что домашние животные, принадлежащее физическим и юридическим лицам, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных с регистрацией следующих событий жизненного цикла домашнего животного:

рождение; импорт; находка безнадзорного (не меченого); мечение; умерщвление; смерть; исчезновение; выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра; ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб, обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные исследования); передислокация (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания); изменение владельца; карантин; обременение.

Процедура учета домашних животных предусматривает, что владелец или ответственное лицо подает заявку в электронном виде для регистрации событий в базе данных.

Процедура учета включает в себя:

предоставление владельцем домашнего животного или ответственным лицом регистратору данных;

визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий учета;

указание породных характеристик в базе данных;

установку изделий (средств) учета регистраторами;

включение сведений в базу данных;

присвоение индивидуального номера в базе данных.

В случае выявления уже установленных изделий учета проводится проверка в базе данных.

При обнаружении другого владельца домашнего животного владелец, указанный в базе данных, незамедлительно оповещается лицом, осуществляющим учет, любым доступным способом, а новому владельцу в учете отказывается.

Установка изделий или средств учета производится регистратором путем использования:

болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного; чипов посредством их подкожного введения; браслетов или ошейников либо шлейки; электронной метки; бирки по центру уха, не задевая при этом вены; татуировки.

После установки изделия учета регистратором в течение дня вносятся следующие сведения в базу данных:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество владельца домашнего животного – физического лица или бизнес идентификационный номер (БИН) и наименование владельца домашнего животного – юридического лица;

место жительства владельца домашнего животного – физического лица или местонахождение, юридический адрес – юридического лица;

контактные данные владельца;

место содержания;

вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст;

вид, номер и данные изделия (средства) учета;

индивидуальный номер;

информация о проведенных вакцинациях и стерилизациях.

В перечень домашних животных, подлежащих учету, вошли:

Собака, кошка, морская свинка, шиншила, хорек, крыса декоративная, черепаха, свинья карликовая, хомяк, обезьяна (кроме видов, запрещенных к содержанию).

При этом собаки и кошки подлежат обязательному учету, остальные - добровольному.

Более подробно посмотреть правила можно здесь.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.