Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане

правила учета домашних животных Фото: Zakon.kz
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана приказом от 20 мая 2022 года утвердил правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что домашние животные, принадлежащее физическим и юридическим лицам, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных с регистрацией следующих событий жизненного цикла домашнего животного:

  1. рождение;

  2. импорт;

  3. находка безнадзорного (не меченого);

  4. мечение;

  5. умерщвление;

  6. смерть;

  7. исчезновение;

  8. выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;

  9. ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб, обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные исследования);

  10. передислокация (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания);

  11. изменение владельца;

  12. карантин;

  13. обременение.

Процедура учета домашних животных предусматривает, что владелец или ответственное лицо подает заявку в электронном виде для регистрации событий в базе данных.

Процедура учета включает в себя:

  • предоставление владельцем домашнего животного или ответственным лицом регистратору данных;

  • визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий учета;

  • указание породных характеристик в базе данных;

  • установку изделий (средств) учета регистраторами;

  • включение сведений в базу данных;

  • присвоение индивидуального номера в базе данных.

В случае выявления уже установленных изделий учета проводится проверка в базе данных.

При обнаружении другого владельца домашнего животного владелец, указанный в базе данных, незамедлительно оповещается лицом, осуществляющим учет, любым доступным способом, а новому владельцу в учете отказывается.

Установка изделий или средств учета производится регистратором путем использования:

  1. болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного;

  2. чипов посредством их подкожного введения;

  3. браслетов или ошейников либо шлейки;

  4. электронной метки;

  5. бирки по центру уха, не задевая при этом вены;

  6. татуировки.

После установки изделия учета регистратором в течение дня вносятся следующие сведения в базу данных:

  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество владельца домашнего животного – физического лица или бизнес идентификационный номер (БИН) и наименование владельца домашнего животного – юридического лица;

  • место жительства владельца домашнего животного – физического лица или местонахождение, юридический адрес – юридического лица;

  • контактные данные владельца;

  • место содержания;

  • вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст;

  • вид, номер и данные изделия (средства) учета;

  • индивидуальный номер;

  • информация о проведенных вакцинациях и стерилизациях.

В перечень домашних животных, подлежащих учету, вошли:

Собака, кошка, морская свинка, шиншила, хорек, крыса декоративная, черепаха, свинья карликовая, хомяк, обезьяна (кроме видов, запрещенных к содержанию).

При этом собаки и кошки подлежат обязательному учету, остальные - добровольному.

Более подробно посмотреть правила можно здесь.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

Новость по теме

В Казахстане утвердили правила вакцинации и стерилизации бродячих животных

Лариса Черненко
МЭГПР РК Казахстан
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Итальянский клуб «Рома» стал первым в истории победителем Лиги конференций
Семь выпускников доставлены в больницу после ДТП в Мангистау
Кортеж выпускников в Шымкенте: нарушителей наказали по нескольким статьям
В Казахстане появился европейский банк
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Попытка изнасилования в лифте: полиция Шымкента задержала подозреваемого
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления