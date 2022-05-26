Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Так, говорится, что домашние животные, принадлежащее физическим и юридическим лицам, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных с регистрацией следующих событий жизненного цикла домашнего животного:
рождение;
импорт;
находка безнадзорного (не меченого);
мечение;
умерщвление;
смерть;
исчезновение;
выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;
ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб, обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные исследования);
передислокация (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания);
изменение владельца;
карантин;
обременение.
Процедура учета домашних животных предусматривает, что владелец или ответственное лицо подает заявку в электронном виде для регистрации событий в базе данных.
Процедура учета включает в себя:
предоставление владельцем домашнего животного или ответственным лицом регистратору данных;
визуальный осмотр общего состояния здоровья домашнего животного и проверка на предмет наличия установленных изделий учета;
указание породных характеристик в базе данных;
установку изделий (средств) учета регистраторами;
включение сведений в базу данных;
присвоение индивидуального номера в базе данных.
В случае выявления уже установленных изделий учета проводится проверка в базе данных.
При обнаружении другого владельца домашнего животного владелец, указанный в базе данных, незамедлительно оповещается лицом, осуществляющим учет, любым доступным способом, а новому владельцу в учете отказывается.
Установка изделий или средств учета производится регистратором путем использования:
болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного;
чипов посредством их подкожного введения;
браслетов или ошейников либо шлейки;
электронной метки;
бирки по центру уха, не задевая при этом вены;
татуировки.
После установки изделия учета регистратором в течение дня вносятся следующие сведения в базу данных:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество владельца домашнего животного – физического лица или бизнес идентификационный номер (БИН) и наименование владельца домашнего животного – юридического лица;
место жительства владельца домашнего животного – физического лица или местонахождение, юридический адрес – юридического лица;
контактные данные владельца;
место содержания;
вид, кличка, порода, пол, окрас, дата рождения, возраст;
вид, номер и данные изделия (средства) учета;
индивидуальный номер;
информация о проведенных вакцинациях и стерилизациях.
В перечень домашних животных, подлежащих учету, вошли:
Собака, кошка, морская свинка, шиншила, хорек, крыса декоративная, черепаха, свинья карликовая, хомяк, обезьяна (кроме видов, запрещенных к содержанию).
При этом собаки и кошки подлежат обязательному учету, остальные - добровольному.
Более подробно посмотреть правила можно здесь.
Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.