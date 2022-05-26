Тамара Дуйсенова высказалась о давлении на казахстанский рынок труда граждан из России

В кулуарах Сената Парламента РК министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о давлении на рынок труда граждан из России, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, если опираться на данные по статистике, в Казахстан прибыло небольшое количество людей.

Вопрос о давлении на рынок идет больше от нашей молодежи, которая достигает трудоспособного возраста, а не от тех, кто прибыл. В приоритете находятся наши молодые люди. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова

Ранее спикер Сената отметил, что в Казахстане наблюдается рост рождаемости: только в 2021 году родились 446 тыс. детей. Через 20 лет их нужно будет обеспечить работой, но есть риск, что хороших рабочих мест не хватит.