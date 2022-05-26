Больше половины своего заработка часть казахстанцев тратит на продукты – депутат

В Сенате рассмотрели программу повышения доходов населения до 2025 года. Во время своего выступления депутат Динар Нукетаева возмутилась уровнем заработка казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 5,3%. По неофициальной информации, это более 1,5 млн казахстанцев.

А черта бедности в Казахстане находится на одном уровне со странами Африки и Южной Америки.

Несмотря на то, что в последние годы в стране наблюдается многократный рост ВВП, не менее 40% казахстанцев тратят 59% своего бюджета на покупку продуктов. Из 2 млн самозанятых более 85% людей зарабатывает менее 100 тыс. тенге в месяц, из них 10% имеют доход ниже прожиточного минимума, а в некоторых регионах этот показатель достигает 30%. Динар Нукетаева

Отметим, ранее на пленарном заседании председатель Сената Маулен Ашимбаев поднял вопрос квалификации казахстанской молодежи. Он сказал, что выпускники вузов в Казахстане неконкурентоспособны по сравнению с молодежью из стран ОЭСР.