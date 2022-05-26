Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Шведский фристайлер установил мировой рекорд после 127-й попытки

Фристайл Рекорд Мира Фото: Instagram/jespertjader
Бронзовый медалист Олимпийских игр 2022 года и обладатель Кубка мира 2014 года 28-летний шведский фристайлер Йеспер Тьядер установил мировой рекорд, проехав по рейлу 154,5 метра, сообщает Zakon.kz.

Рейл длиной в 162 метра был построен специально для него. Спортсмен потратил три дня и 127 попыток, чтобы зафиксировать попадание в Книгу рекордов Гиннесса, передает SVT.

Было приятно спрыгнуть с рейла. Здорово стать обладателем рекорда Гиннесса, это то, о чем мечтаешь с детства. Я знал, что передо мной стоит непростая задача, и готовился к тому, что мне понадобится 525 попыток, но все получилось лучше, чем я ожидал.Фристайлер Йеспер Тьядер

Прежний рекорд был установлен в 2016 году Томасом Уоллишем (США), который преодолел 129,2 метра.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Швеция
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Итальянский клуб «Рома» стал первым в истории победителем Лиги конференций
Семь выпускников доставлены в больницу после ДТП в Мангистау
Кортеж выпускников в Шымкенте: нарушителей наказали по нескольким статьям
В Казахстане появился европейский банк
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Попытка изнасилования в лифте: полиция Шымкента задержала подозреваемого
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления