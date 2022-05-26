Шведский фристайлер установил мировой рекорд после 127-й попытки

Бронзовый медалист Олимпийских игр 2022 года и обладатель Кубка мира 2014 года 28-летний шведский фристайлер Йеспер Тьядер установил мировой рекорд, проехав по рейлу 154,5 метра, сообщает Zakon.kz.

Рейл длиной в 162 метра был построен специально для него. Спортсмен потратил три дня и 127 попыток, чтобы зафиксировать попадание в Книгу рекордов Гиннесса, передает SVT.

Было приятно спрыгнуть с рейла. Здорово стать обладателем рекорда Гиннесса, это то, о чем мечтаешь с детства. Я знал, что передо мной стоит непростая задача, и готовился к тому, что мне понадобится 525 попыток, но все получилось лучше, чем я ожидал. Фристайлер Йеспер Тьядер

Прежний рекорд был установлен в 2016 году Томасом Уоллишем (США), который преодолел 129,2 метра.

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