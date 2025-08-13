#АЭС в Казахстане
Спорт

Легкоатлет Дюплантис установил мировой рекорд 13-й раз за карьеру

Легкоатлет Арман Дюплантис, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 14:43 Фото: Instagram/worldathletics
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира шведский атлет Арман Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает Zakon.kz.

Очередное историческое событие произошло 12 августа в Будапеште (Венгрия), где проходит мемориал Иштвана Дюлаи.

25-летний король прыжков Дюплантис улетел на высоту 6,29 м. Шведский спортсмен преодолел планку со второй попытки.

Прежний рекорд (6,28 м) был показан Арманом два месяца назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

А свой первый запоминающий прыжок, который вошел в историю мировой легкой атлетики, шведский спортсмен совершил в 2020 году в Турине (Италия). Тогда ему покорилась высота 6,17 м.

После этого он в течение пяти лет 12 раз обновлял свои же рекорды. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
