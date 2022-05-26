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Законодательство РК

Рельсы на 54 млн тенге украли в Карагандинской области

Карагандинская область, рельсы, кража, ДП на транспорте Фото: скриншот видео
Транспортные полицейские задержали группу лиц, которые подозреваются в краже рельсов стоимостью более 54 млн тенге (222 м). Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает Zakon.kz.
В апреле текущего года группа лиц, используя спецтехнику, совершили кражу рельс общей длиной 222 м, предназначенные для укладки и последующей замены на перегоне станции «Жезказган-РЗД-1». При этом повреждено 1600 м железнодорожного полотна. Сумма ущерба составила более 54 млн тенге.Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев

По его словам, сотрудникам Линейного отдела полиции удалось задержать четверых подозреваемых (жители Карагандинской области) 21 мая на станции Караганда-Сортировочная.

Начальник ДП на транспорте отметил, что вещественные доказательства изъяты.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 4 ст. 188 УК РК (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)».

Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.Онал Бекиев
Динара Халдарова
Жезказган Караганда Карагандинская область
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