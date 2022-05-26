Рельсы на 54 млн тенге украли в Карагандинской области

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Транспортные полицейские задержали группу лиц, которые подозреваются в краже рельсов стоимостью более 54 млн тенге (222 м). Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает Zakon.kz.