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Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане

Ферросплав, кража, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 10:42 Фото: ДП на транспорте
В Департаменте полиции на транспорте 22 августа 2024 года рассказали о ликвидации преступной группы, совершившей кражу ферросплава на сумму свыше 370 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сотрудники ДП на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры провели расследование, в рамках которого вышли на группу людей, которые воровали ферросплав с грузовых поездов на участке между станциями Семей и Аягоз.

Ферросплав, кража, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 10:42

Фото: ДП на транспорте

Как рассказал начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев, груз принадлежал Аксускому заводу ферросплавов, который входит в состав АО "ТНК "Казхром". Направлялся он транзитом через Китай в Японию и Индию.

Ферросплав, кража, Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 10:42

Фото: ДП на транспорте

"Сумма ущерба, причиненного компании, составила свыше 370 млн тенге", – отметил полковник полиции.

Решением Жарминского районного суда Абайской области подсудимые признаны виновными и приговорены к срокам от 5 до 6 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, сегодня, 22 августа, в Главной транспортной прокуратуре рассказали о приговоре руководителю локомотивного депо и машинисту, которые присвоили дизельное топливо на сумму 920 млн тенге.

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Абайская область Казахстан 2024 год Кражи Полиция
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