В Кокшетау мужчина облил дом бензином и угрожал поджечь его
Фото: pixabay
В Кокшетау пьяный мужчина облил дом бензином и угрожал поджечь его. В доме находились дети, сообщает Zakon.kz.
26 мая в полицию поступило телефонное сообщение от женщины об угрозе поджога. Она рассказала, что ее сосед облил бензином внутреннюю часть принадлежащего ему частного дома и угрожает поджогом. Пресс-служба ДП Акмолинской области
Полицейские прибыли на место происшествия. В доме дебоширили двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. При этом четверо несовершеннолетних детей находились во дворе дома, а один ребенок – внутри.
Пол во всех комнатах дома был облит бензином, а в помещении стоял характерный запах горючего. Мужчины не поддавались на переговоры и продолжили угрозы, используя зажигалку. Пресс-служба ДП Акмолинской области
Полицейские задержали мужчин. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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