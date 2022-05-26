«Рыжик, это я» – полицейские спасли кота в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске полицейские спасли кота, упавшего в воду, сообщает Zakon.kz.

Женщина прогуливалась по набережной со своим котом (который был на специальном поводке), как в один момент петля поводка соскользнула с ее руки и четвероногий дал деру, угодив прямо за ограждение. Питомец начал жалобно мяукать, ведь он запутался в ветках деревьев, откуда не мог выкарабкаться. ДП Восточно-Казахстанской области

Самостоятельно женщина его достать не смогла.

В это время на набережной патрулировали сотрудники полиции – старший лейтенант Владимир Майстренко и лейтенант Дастан Маратов. К ним за помощью и обратилась хозяйка кота.

Стражи порядка сработали оперативно. Оценив безвыходную ситуацию, в которую угодил кот, старший лейтенант Майстренко встал на подстраховке, а лейтенант Маратов вылез за ограждение и спустился на берег по веткам ветхого дерева, а после, пройдя по реке, добрался до перепуганного рыжего чуда. Взяв кота на руки, лейтенант полиции Дастан Маратов последовал обратно к месту, где спускался, чтобы поднять питомца обратно. Он решил подкинуть кота вверх, где его уже поймала хозяйка.