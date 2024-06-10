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Случайные прохожие спасли тонущую девушку в Усть-Каменогорске

парни помогли тонущей девушке, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 20:48 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Двое жителей Усть-Каменогорска спасли жизнь 19-летней девушке, которая в жаркий день хотела освежиться и, спустившись к реке Ульба, не удержалась и упала в воду, сообщает Zakon.kz.

Крики о помощи услышали находившиеся неподалеку Даурен Токтаганов и Жанасбек Пермабек.

"Они не растерялись и, сев быстро в машину, добрались до противоположного берега реки, спустились и увидели в воде держащуюся за ветви деревьев девушку. Жанасбек вошел в реку и вытащил ее, передав в руки Даурена". Пресс-служба ДЧС ВКО

На данный момент пострадавшая в безопасности.

Спасатели рекомендует гражданам соблюдать правила поведения на водоемах и не купаться в несанкционированных местах. 

Ранее сообщалось, что в Павлодаре ищут тело утонувшего парня.

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