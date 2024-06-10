Случайные прохожие спасли тонущую девушку в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Двое жителей Усть-Каменогорска спасли жизнь 19-летней девушке, которая в жаркий день хотела освежиться и, спустившись к реке Ульба, не удержалась и упала в воду, сообщает Zakon.kz.

Крики о помощи услышали находившиеся неподалеку Даурен Токтаганов и Жанасбек Пермабек. "Они не растерялись и, сев быстро в машину, добрались до противоположного берега реки, спустились и увидели в воде держащуюся за ветви деревьев девушку. Жанасбек вошел в реку и вытащил ее, передав в руки Даурена". Пресс-служба ДЧС ВКО На данный момент пострадавшая в безопасности. Спасатели рекомендует гражданам соблюдать правила поведения на водоемах и не купаться в несанкционированных местах. Ранее сообщалось, что в Павлодаре ищут тело утонувшего парня. Читайте также Более двух дней искали 77-летнего рыбака в Алматинской области

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