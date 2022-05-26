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Памятник героям фильма «Офицеры» установили в Семее

памятник героям из фильма Фото: скриншот видео
В Семейском гарнизоне Восточного Казахстана установлен памятник героям советского фильма «Офицеры». В военном городке гарнизона состоялось торжественное открытие, сообщает Zakon.kz.
Идея принадлежит командиру войсковой части 54770 подполковнику Аралбеку Танатову и совместно реализована военнослужащими полка.Пресс-служба Министерства обороны РК

Монумент, как уточнили в ведомстве, символизирует высокую миссию профессии защитника Родины и преемственность поколений военнослужащих.

Сюжет фильма «Офицеры» основан на пьесе «Танкисты» советского писателя Бориса Васильева. Премьера кинокартины в СССР состоялась 26 июля 1971 года.

Стоит отметить, инициатором создания фильма был министр обороны СССР Андрей Гречко.

Анастасия Московчук
МО РК Семей
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