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Законодательство РК

Офицер проигрался на ставках и сдал имущество воинской части в ломбард

Военный сдал имущество воинской части в ломбард из-за долга, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:02 Фото: Zakon.kz
В военном суде Семейского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении офицера, обвиненного в растрате вверенного ему чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

В суде установлено, что капитан, являясь начальником топографической службы штаба, заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в ломбард. Причиной послужил долг из-за проигрыша по ставкам на букмекерском сайте.

"В результате чего государству причинен ущерб на сумму более 2 млн тенге. Приговором суда подсудимый О. признан виновным по ст. 189 ч. 3 п. 2 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев", – сообщили в Военном суде РК.

Осужденный также лишен воинского звания "капитан". С него взыскан материальный ущерб и государственная пошлина в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Аналогичный случай произошел в Шымкенте. Там 31 мая суд вынес приговор старшему офицеру оперативного управления штаба войсковой части, который тоже заложил топографические приборы в ломбард.

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