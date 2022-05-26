Электронный каталог товаров для госзакупок планируют применять в РК

Предприниматели и потенциальные поставщики в процессе государственных закупок будут формировать техническую спецификацию из электронного каталога товара, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, товары, которые должны закупаться из электронного каталога, включены в специальный перечень, утвержденный Министерством финансов.

По словам разработчиков, данный проект даст возможность проводить государственные закупки более прозрачно, способствуя добросовестной конкуренции, а использование единой номенклатуры, уникальных кодов товаров и идентификации их характеристик позволит проводить точный анализ по ценам.