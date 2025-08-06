Утверждены правила перечисления средств оператором госзакупок с электронного кошелька поставщика

Министр финансов приказом от 30 июля 2025 года утвердил Правила зачисления или перечисления единым оператором в сфере государственных закупок в целях обеспечения сохранности денег с электронного кошелька потенциальных поставщиков и поставщиков, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено понятие "электронный кошелек" – лицевой счет потенциального поставщика или поставщика, используемый единым оператором для отражения операций потенциального поставщика или поставщика при внесении им денег на счет единого оператора, связанных с:

обеспечением заявок на участие в государственных закупках;

обеспечением исполнения договора;

обеспечением аванса (в случае, если договором предусмотрен аванс);

внесением антидемпинговой суммы.

Деньги потенциальных поставщиков или поставщиков для пополнения электронного кошелька в качестве обеспечительных мер поступают на счет, открытый в банке второго уровня (БВУ).

Зачисление денег на электронный кошелек производится в соответствии с указанными в платежном документе бизнес-идентификационным номером юридического лица (БИН) или индивидуальным идентификационным номером физического лица (ИИН).

Потенциальные поставщики или поставщики вносят деньги с указанием в платежном документе соответствующих идентификаторов отправителей платежа, реквизитов, кода назначения платежа.

Единый оператор в течение 1 рабочего дня с момента зачисления потенциальным поставщиком или поставщиком денег на счет, открытый в БВУ, обеспечивает отображение зачисленной суммы в электронном кошельке потенциального поставщика или поставщика и предоставляет им возможность произвести оплату в качестве обеспечительных мер в рамках закона.

Единый оператор обеспечивает хранение денег, поступивших на счет, открытый БВУ и находящихся в электронном кошельке, в объеме не менее 70% от общей суммы денег электронного кошелька, для выполнения единым оператором операций по непрерывному и своевременному возврату денег потенциальным поставщикам или поставщикам в соответствии с законом.

Деньги, поступившие на счет в БВУ и находящиеся в электронном кошельке в объеме 30% от общей суммы на конец каждого месяца, перечисляются единым оператором на контрольный счет наличности единого оператора в целях их сохранности.

Перечисление единым оператором денег для обеспечения сохранности на контрольном счете наличности единого оператора осуществляется не позднее 10 числа следующего месяца.

Деньги, находящиеся на контрольном счете наличности единого оператора, хранятся до востребования единым оператором по заявке потенциального поставщика или поставщика.

Не допускается совершение потенциальным поставщиком или поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования денег, находящихся в электронном кошельке.

Единый оператор возвращает деньги с электронного кошелька в течение трех рабочих дней с даты поступления заявки через веб-портал, о чем делается соответствующая регистрационная отметка в системе.

В случае недостаточности денег на счете в БВУ для возврата потенциальным поставщикам или поставщикам единый оператор не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявки от потенциального поставщика или поставщика на возврат денег из электронного кошелька направляет в орган государственного казначейства платежное поручение на перевод денег, хранящихся на контрольном счете наличности единого оператора.

Орган государственного казначейства в течение 3 рабочих дней со дня получения платежного поручения выполняет перечисление запрашиваемой суммы с контрольного счета наличности единого оператора на счет, открытый в БВУ.

Приказ вводится в действие с 16 августа 2025 года.