Интересы Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической сфере совпадают – эксперт

По мнению эксперта КИОР Аяна Сакошева, братским странам – Казахстану и Кыргызстану – необходимо развивать тесное торгово-экономическое сотрудничество, искать альтернативные решения по выходу из проблемных ситуаций, возникших из-за санкций против России, сообщает Zakon.kz.

Кыргызстан для нас – дружественная добрососедская страна, с которой нас связывает много исторических моментов, в том числе в духовной сфере, мы называем друг друга братскими странами. В настоящее время, к примеру, мы с Кыргызстаном находимся вместе во многих авторитетных международных организациях, таких как СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и других. Эксперт Казахстанского института общественного развития Аян Сакошев

На взгляд Аяна Сакошева, это очень важно для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, налаживания деловых контактов, усиления взаимовыгодного сотрудничества на высшем государственном уровне.

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В 2021 году состоялся визит главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан, в ходе которого также были обсуждены основные направления взаимовыгодного сотрудничества и подписан ряд совместных документов. В них были указаны приоритетные направления для совместной работы, и в этом году, по мнению эксперта, эта тенденция найдет свое продолжение.

Как видно из информации о встрече в Бишкеке, стороны намерены расширить связи, направленные на кооперацию различных проектов, в том числе в промышленности, гидроэнергетике, сельском хозяйстве, логистике. Также это касается топливно-энергетического комплекса. Это еще раз говорит о том, что нас с Кыргызстаном связывает большое тесное сотрудничество, особенно активно оно идет в рамках Евразийского экономического союза. Аян Сакошев

В первую очередь это вопросы торговых отношений. С учетом того, что сегодня Российская Федерация находится под санкциями, принятие совместных мер и решений по защите интересов наших стран очень важно, актуально для Казахстана и Кыргызстана, считает эксперт.

Мы должны формировать единые подходы в рамках ЕАЭС, в том числе по рынку товаров, труда, по вопросам миграции и в целом рабочей силе. Это актуальные для наших стран вопросы, в том числе защита прав наших граждан, их решение подразумевает дальнейшее развитие тесных добрососедских отношений и сотрудничества. Аян Сакошев

С точки зрения эксперта, нам необходимо рассмотреть транспортный потенциал государств, поскольку здесь есть интересы и Казахстана, и Кыргызстана. Поэтому в данном направлении тоже нужно укреплять взаимодействие, открывать новые рынки и использовать их с максимальной пользой для обеих сторон.

Ключевым составляющим на сегодняшних переговорах глав Казахстана и Кыргызстана являются вопросы торгово-экономического взаимодействия, что, конечно, включает и политический диалог, поиск альтернативных решений по выходу из проблемных ситуаций, возникших из-за санкций против России. Казахстану и Кыргызстану сообща нужно решать эти вопросы, ведь наши интересы совпадают во многих плоскостях. Аян Сакошев

27 мая Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, где вопросы экономического развития также будут обсуждены в интересах наших стран.