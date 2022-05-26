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Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Абаю Кунанбаеву в Бишкеке

Абай Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника великому Абаю на центральной аллее Театрального сквера в кыргызской столице, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава нашего государства назвал открытие памятника в Бишкеке знаменательным днем в духовной жизни казахского и кыргызского народов. По словам президента РК, это событие символизирует особое уважение Кыргызстана к казахскому народу.

Токаев выразил признательность Жапарову за поддержку этой благородной инициативы.

президент РК

Фото: akorda.kz

Несомненно, этот шаг будет способствовать еще большему сближению двух братских стран, расположенных в предгорьях Алатау. Великий Абай писал в свое время о духовной близости наших народов. Рассказывая об истории казахского народа, он особо выделял роль кыргызов. Великий казахский поэт говорил: «Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов». Действительно, наши народы имеют единые корни и язык, единую душу и общие устремления. В ближайшее время в Казахстане будет открыт памятник Манасу, имя которого почитает каждый казах. Хочу напомнить о вкладе Чокана Валиханова в изучение эпоса «Манас». Мы помним и о том, что в свое время, когда судьба эпоса была поставлена под сомнение, Мухтар Ауэзов выступил в его поддержку, – сказал президент Казахстана.

Бишкек

Фото: akorda.kz

Как считает Токаев, эти факты служат ярким свидетельством взаимопонимания и поддержки друг друга. Глава государства выразил уверенность в нерушимости братских связей между двумя странами и пожелал процветания кыргызскому народу.

Жапаров в своем выступлении отметил большое значение сегодняшнего дня для кыргызского и казахского народов.

Поздравляю вас с открытием в городе Бишкеке памятника великому казахскому поэту, философу, гуманисту Абаю. Символично, что в канун 30-летия установления наших дипломатических отношений мы чествуем великого поэта, личность которого объединяет обе страны. Наследие Абая и Токтогула, Мухтара и Чингиза показывает близость духовного мира двух народов. Также хочу напомнить, что к 175-летию Абая в Национальной библиотеке был открыт специальный культурный центр. Уверен, что наша дружба с братским казахским народом и впредь будет развиваться во всех сферах, – сказал президент Кыргызстана.

президент КР

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями интеллигенции двух стран, собравшимися по случаю открытия памятника.

Елена Беляева
Жапаров Садыр Кунанбаев Абай Токаев Касым-Жомарт
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