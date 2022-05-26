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Казахстан и Кыргызстан договорились сотрудничать в области авиапоиска и спасания

Бишкек Фото: пресс-служба МИИР РК
В Бишкеке подписано соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, которое было подготовлено и отработано с кыргызской стороной Комитетом гражданской авиации МИИР РК, передает Zakon.kz.

Со стороны Казахстана соглашение подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, со стороны Кыргызстана – министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев.

Целью данного соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Елена Беляева
МИИР РК Казахстан Кыргызстан
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