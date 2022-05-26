Казахстан и Кыргызстан договорились сотрудничать в области авиапоиска и спасания

Фото: пресс-служба МИИР РК

В Бишкеке подписано соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, которое было подготовлено и отработано с кыргызской стороной Комитетом гражданской авиации МИИР РК, передает Zakon.kz.