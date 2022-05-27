Абрамович продал «Челси» за почти 5 миллиардов евро

Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании сообщил о том, что российский олигарх Роман Абрамович продал свой футбольных клуб консорциуму Тодда Боули за 4,25 млрд фунтов стерлингов, передает Zakon.kz.

Продажу клуба одобрило руководство английской Премьер-лиги. Как пишет championat.com, правительство Великобритании разрешило сделку после получения юридических гарантий того, что Абрамович, чьи активы в стране заморожены, не получит выгоды от продажи клуба.

26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

Затем сделка оказалась под угрозой срыва из-за опасений, что Роман Абрамович откажется от обещания списать долг «Челси». Однако затем олигарх сообщил, что не собирается возвращать свой кредит в 1,6 млрд фунтов стерлингов.

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