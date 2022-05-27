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Последнюю из «салемских ведьм» помиловали в США

атрибуты Фото: pixabay
Конгрессмены из американского штата Массачусетс решили пересмотреть дело Элизабет Джонсон - младшей, которую в 1693 году приговорили к смертной казни как ведьму, передает Zakon.kz.

Подсудимой, пишут РИА Новости, тогда удалось избежать высшей меры наказания. Но и официального помилования женщина так и не дождалась.

Отмечается, что сенатор от штата Диана Дизоглио инициировала поправки в закон от 1957 года, который отменял все приговоры ведьмам и колдунам из Салема. Предложенные ею поправки были одобрены.

Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с такими жертвами, как Элизабет, но, по крайней мере, мы можем исправить ситуацию, – сказала Дизоглио.

Процесс над ведьмами и колдунами из города Салема завершился в мае 1693 года. Тогда по обвинению в колдовстве были казнены 20 человек, еще около 200 были заключены в тюрьму.

Елена Беляева
США
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