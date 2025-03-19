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Мир

Смертную казнь азотом впервые провели в Луизиане

В Луизиане провели смертную казнь азотом, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 02:20 Фото: pixabay
В американском штате Луизиана впервые с 2010 года состоялась смертная казнь, которую провели с использованием азота, сообщает Zakon.kz.

18 марта с помощью азота казнили 46-летнего Джесси Хоффмана-младшего. Он был осужден в 1996 году за убийство женщины в Новом Орлеане. Мужчина отказался от последней трапезы, которую приговоренный к смерти получает незадолго до исполнения приговора, пишет Associated Press.

В ходе казни подобным методом азот пускают осужденному через специальную дыхательную маску, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Раньше этот метод никогда не использовали в Луизиане. Всего в стране азот применяли четыре раза и все в Алабаме.

Власти сообщили, что Хоффману азот во время казни подавался в течение 19 минут. Свидетели отмечают, что минимум 15 минут из них он еще дышал.

Еще три казни с помощью смертельной инъекции, запланированы на эту неделю. В Аризоне в среду и во Флориде и Оклахоме в четверг.

Города США продолжают выделяться на фоне других стран. Так Новый Орлеан возглавил топ-10 гастрономических городов мира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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