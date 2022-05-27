Разработка казахстанских ученых позволит снизить смертность от инсульта и инфаркта
Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, сотрудники Центра патологии сосудов Казахского национального университета им. аль-Фараби получили два патента Республики Казахстан и два патента Евразийского патентного ведомства на устройства и способы восстановления проходимости артериальных сосудов.
Наши изобретения называются «Устройство и способ восстановления проходимости артериальных сосудов», «Устройство селективной ультразвуковой диссекции атеросклеротических бляшек и способ восстановления проходимости артериальных сосудов».Директор Центра патологии сосудов КазНУ им. аль-Фараби, профессор Оралбай Дарменов
Далее ученый рассказал, как работает разработанный метод лечения.
Метод лечения следующий: мы создаем замкнутую полость в артерии и растворяем атеросклеротические бляшки препаратом, при этом кровь постоянно течет по артериям. Наши изобретения позволяют радикально удалить атеросклеротические бляшки и одномоментно прочистить сразу несколько артерий.Оралбай Дарменов
По словам профессора, применение данных устройств дает сравнительно лучшие прогнозы и качество лечения по сравнению с известными и более сложными способами, такими как стентирование сосудов, а также открытые шунтирующие операции на сосудах жизненно важных органов – сердце, головной мозг, артерии нижних конечностей и др.
Ежегодно в мире продают стенты на 60 млрд долларов, предлагаемый нами метод лечения будет намного демократичнее. Наш продукт в разы превосходит и по техническим показателям, и по стоимости самые близкие аналоги.Оралбай Дарменов
Фото: пресс-служба МОН РК
По данным МОН РК, в настоящее время ученые работают над созданием лабораторных и промышленных образцов устройств для клинических испытаний и коммерческого производства.