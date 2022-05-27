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Токаев поздравил государственного деятеля Мырзатая Жолдасбекова с 85-летием

телеграмма, Мырзатай Жолдасбеков Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму государственному и общественному деятелю Мырзатаю Жолдасбекову, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорда, президент поздравил Жолдасбекова с 85-летием.

Вас хорошо знают и уважают как государственного и общественного деятеля, ученого, талантливого писателя. Начав свой трудовой путь с педагогической деятельности, успешно работая на ответственных постах министра, заместителя премьер-министра, посла, ректора университета, директора Президентского центра, вы внесли большой вклад в повышение авторитета и престижа нашей страны. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Жолдасбековым были предложены новые подходы к творчеству акынов-жырау, наследие которых является достоянием нашей литературы.

Ваши исследования убедительно продемонстрировали особую роль искусство айтыса в духовной жизни казахского народа. Большое внимание вы уделили глубокому изучению орхоно-енисейских надписей. Написанные вами книги «Ежелгі әдебиет нұсқалары», «Күлтегін», «Асыл сөздің атасы», «Кісілік кітабы», «Таңғаламын өмірдің ғажабына» и другие труды стали ярким образцом популяризации наших национальных ценностей. Надеюсь, что вы и впредь будете принимать самое активное участие в общественно-политической жизни страны, – говорится в поздравительной телеграмме.

Мырзатай Жолдасбеков родился в 1937 году в ауле Актобе Таласского района Жамбылской области. В 1955 году он приехал в Алматы, где поступил на факультет филологии в Казахский государственный университет.

Его труды, в которых исследуются отечественная история, история древней литературы, наследие жырау, творчество Жамбыла и Кенена, вошли в золотой фонд казахского литературоведения.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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