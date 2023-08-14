Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил пакистанцев с Днем независимости

Токаев поздравил пакистанцев с Днем независимости Фото: pxhere
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Пакистана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства передал искренние поздравления премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости.

Касым-Жомарт Токаев отметил дружеский характер отношений между Астаной и Исламабадом и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей во благо народов двух стран.

Независимость Пакистана была провозглашена 14 августа 1947 года. С тех пор, этот день отмечается как национальный праздник. 

Читайте также

Мусаев назначен послом Казахстана в Андорре

Экс-глава МИД РК Мухтар Тлеуберди получил новую должность

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
тенге, деньги, курс
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Сборная Казахстана заняла пятое место в Играх стран СНГ
Сборная Казахстана заняла пятое место в Играх стран СНГ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления