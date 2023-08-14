Токаев поздравил пакистанцев с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Пакистана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства передал искренние поздравления премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости.



Касым-Жомарт Токаев отметил дружеский характер отношений между Астаной и Исламабадом и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей во благо народов двух стран.

Независимость Пакистана была провозглашена 14 августа 1947 года. С тех пор, этот день отмечается как национальный праздник.